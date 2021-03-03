شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تطمئن على إجراءات السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على متابعة كافة إجراءات السفر إلى تونس، والمقرر له السادسة مساء اليوم، عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام مسئولو لجنة الزمالك، بالإطمئنان على كافة إجراءات السفر لتونس، ومتابعة جاهزية كافة أفراد البعثة للسفر في التوقيت المحدد، لتجنب ظهور أي معوقات أمام الرحلة، كما حدث في الرحلة الأفريقية الأخيرة إلى السنغال لمواجهة تونجيت والتي شهدت عدم سفر محمد أشرف روقا لاعب الوسط بسبب انتهاء جواز سفره وكذلك تأخر وصول البعثة للسنغال بسبب أزمة في تصريح المرور فوق المجال الجوي الموريتاني.

ويسعي مسئولو الزمالك، لتجنب حدوث أي سبب يؤدى لعطل خلال رحلة الفريق إلى تونس، لذا تم متابعة كافة الإجراءات عن كثب طوال الأيام الماضية، وحتى قبل السفر بساعات قليلة.

ويتولي رئاسة بعثة الزمالك في تونس اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حيث قرر التواجد مع البعثة للمباراة الثانية على التوالي لتحفيز اللاعبين وتوفير المناخ المناسب لهم في المباراة.

وتأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عن مباراة الترجي ورحلة تونس، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية وحاجته لمزيد من الوقت في البرنامج الطبي والتأهيلي الذى يخصع له حاليا لشفائه من الإصابة بشكل نهائي.

قبل مباراة الزمالك والترجي السبت المقبل، يحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.