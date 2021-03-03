شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصرى : مسحة واحدة فى الأسبوع تهدد مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن جميع الأندية إعترضت على تحمل تكاليف عمل مسحات اللاعبين فى الدورى المصرى فى إجتماع مندوبين الأندية مع إتحاد الكرة .

وقال عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فى تصريح لبرنامج بى أون تايم سبورتس أن عمل مسحة واحدة فى الإسبوع للفرق مثلما حدث مؤخرا يهدد المسابقة و يعتبر بمثابة الكارثة .

و كشف هاشم إلى أن إتحاد الكرة أرسل خطاب إلى الأندية يفيد بتوقيع عقوبة بقيمة 10 الف جنيه على اللاعبين فى حالة عدم إجراء المسحة وهذا شئ غريب .

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .