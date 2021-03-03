شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصرى : مسحة واحدة فى الأسبوع تهدد مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن جميع الأندية إعترضت على تحمل تكاليف عمل مسحات اللاعبين فى الدورى المصرى فى إجتماع مندوبين الأندية مع إتحاد الكرة .
وقال عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فى تصريح لبرنامج بى أون تايم سبورتس أن عمل مسحة واحدة فى الإسبوع للفرق مثلما حدث مؤخرا يهدد المسابقة و يعتبر بمثابة الكارثة .
و كشف هاشم إلى أن إتحاد الكرة أرسل خطاب إلى الأندية يفيد بتوقيع عقوبة بقيمة 10 الف جنيه على اللاعبين فى حالة عدم إجراء المسحة وهذا شئ غريب .
أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .
كما تضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية إلتزام النادي بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة و تقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وإنه في حالة عدم إلتزام النادي بعمل التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج فسوف يتم توقيع غرامية مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها ، وتضاعف الغرامة تباعاً .