شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد :أروابارينا مستمر فى قيادة بيراميدز ..ولازم حل أزمة المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز على إستمرار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا فى القيادة الفنية للفريق السماوى مع منحه الثقة لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة .

وقال سعيد فى تصريح لـ برنامج " بى أون تايم " أن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا يسير بخطى ثابتة فى قيادة الفريق السماوى ولا توجد مشاكل حيث هناك انسجام والامور تمشى فى الطريق الصحيح .

وعن ازمة مسحات كورونا بين اتحاد الكرة ، اكد هانى سعيد ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم من أجل الوصول إلى حل يرضى الأندية و إتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات .

و تمنى هانى سعيد مساندة الفريق السماوى فى الكونفدرالية الأفريقية ، موجها اللوم على الإعلام الرياضى فى ظل شعوره بعدم الإهتمام بفريق بيراميدز فى المسابقات الأفريقية .



ونجح بيراميدز فى فك عقدة تاريخ مواجهاته مع المصرى بالفوز 1/2 ، رفع رصيده للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكهم 14 هدف، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.