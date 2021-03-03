شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد :أروابارينا مستمر فى قيادة بيراميدز ..ولازم حل أزمة المسحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز على إستمرار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا فى القيادة الفنية للفريق السماوى مع منحه الثقة لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة .
وقال سعيد فى تصريح لـ برنامج " بى أون تايم " أن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا يسير بخطى ثابتة فى قيادة الفريق السماوى ولا توجد مشاكل حيث هناك انسجام والامور تمشى فى الطريق الصحيح .
وعن ازمة مسحات كورونا بين اتحاد الكرة ، اكد هانى سعيد ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم من أجل الوصول إلى حل يرضى الأندية و إتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات .
و تمنى هانى سعيد مساندة الفريق السماوى فى الكونفدرالية الأفريقية ، موجها اللوم على الإعلام الرياضى فى ظل شعوره بعدم الإهتمام بفريق بيراميدز فى المسابقات الأفريقية .