شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي سيفتقد معلول أمام فيتا كلوب.. وديانج سيشارك أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلى سيفتقد جهود التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل ، كاشفا أن غياب معلول رد قاسي على من شكك في هروبه من مباراة بايرن ميونخ التي خسرها الأهلي في كأس العالم للأندية التى اقيمت في قطر مؤخرا".

قال شوبير في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت: "الأهلي يفتقد علي معلول أمام فيتا كلوب، وأتوقع مشاركة أيمن أشرف بشكل أساسي مع بدر بانون، بالإضافة إلى مشاركة إليو ديانج وطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي بجوار أفشة وجونيور أجاي"..

أكمل نجم الاهلى الاسبق "وليد سليمان سيعود للمشاركة مع الأهلي خلال أيام، لأن حالته الصحية في تحسن، ومحمد الشناوي جاهز لحماية عرين الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، لأنه تعرض لكدمة بسيطة في مباراة طلائع الجيش.

أوضح شوبير أن الأهلي قرر السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة، لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا لتوفير لإراحة للفريق، وحماية البعثة من فيروس كورونا، وإبعاد اللاعبين عن حالة الإجهاد التى يعاني منها جراء السفر عبر خطوط الطيران العادية وإطالة مدة السفر.