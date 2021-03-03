شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف تشغل بال الحاوى أيمن حفنى قبل الظهور فى تشكيلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أيمن حفنى لاعب الزمالك أصبح فى دائرة أهتمام المدير الفنى للأبيض جايمي باتشيكو من أجل منحه فرصة المشاركة مع القلعة البيضاء فى المباريات من جديد ، بسبب كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق ، خاصة بعدما كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك ان أحد أفراد الجهاز المعاون بالفريق تحدث مع البرتغالي جايمي باتشيكو عن إمكانية مشاركة ايمن حفنى في المباريات المقبلة بالدورى في إطار عملية التدوير واراحة النجوم استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويفكر باتشيكو في امكاينة مشاركة أيمن حفنى في الدورى لإراحة القوام الأساسي للفريق بعد تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يشارك أيمن حفنى في مركز الجناح الأيمن الذي يعاني من نقص بسبب عدم وجود بديلا لزيزو في هذا المركز، بخلاف شيكابالا.

و يرصد الخليج 365 5 أهداف للاعب ايمن حفنى قبل العودة لتشكيل الأبيض فى التقرير التالى :

استعادة التألق

يسعى أيمن حفنى بقوة إلى إستعادة تألقه و بريقه فى القلعة البيضاء مجددا و استغلال فرصة العودة إلى التشكيل الإستغلال الأمثل فى ظل أن الجهاز الفنى يعقد عليه أمال كبيرة .

كسب ثقة باتشيكو

كما يطمح حفنى أن يكسب ثقة باتشيكو فى العودة الأولى للمشاركة من أجل تثبيت أقدامه فى التشكيل الأساسي مجددا فى ظل الغيابات التى يشهدها الفريق و رغبة المدير الفنى فى إراحة بعض اللاعبين .

العودة إلى صفوف المنتخب

يأمل حفنى مثل أى لاعب فى الدورى المصرى بالانضمام إلى صفوف منتخب بلاده و مشاركته أساسيًا تدخل به دائرة اهتمام الجهاز الفنى الفراعنة بقيادة حسام البدرى .

استعادة ثقة الجماهير

كما أن ايمن حفنى يرتبط بكيمياء كبيرة بينه وبين جماهير الزمالك يرغب فى استعادتها مجددا خلال المرحلة المقبلة بتألقه مع القلعة البيضاء و المساهمة فى تسجيل الأهداف .

الخروج من أحزان مرض أبنته

يرغب أيمن حفنى فى الخروج من دوامة أحزان مرض ابنته المصابة بمرض السرطان اللعين بالتركيز فى الملعب بعد فترة كبيرة من الألم ، خاصة أنه قال مؤخرا إن حالتها فى تحسن .