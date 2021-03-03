بث مباشر | مشاهدة مباراة العربي والسيلية في كأس أمير قطر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “العربي والسيلية” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، في دور ربع نهائي كأس أمير قطر.

ينقل البث المباشر لمباراة “العربي والسيلية” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”.

وتقام مواجهة العربي والسيلية على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:16 بتوقيت مصر، 19:16 بتوقيت السعودية وقطر.

صعد النادي العربي من دور الـ16 على حساب “أم صلال” بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، يوم 27 يناير 2021.

على الجانب الآخر، تأهل السيلية إلى ربع نهائي كأس أمير قطر بعدما انتصر على “الخور” بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد حمد الكبير يوم 27 يناير 2021.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم بين “العربي والسيلية”، الفائز من مواجهة “السد والعربي” في الطرف الثاني لنصف نهائي كأس أمير قطر، بعدما تم حسم لقاء الطرف الأول، حيث سيصطدم الدحيل بنظيره الريان.

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