الامارات | الحبس 3 سنوات لموظف استولى على خط هاتف لاعب الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 سنوات لموظف استولى على خط هاتف لاعب الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل الإعلام المصرية عن إدانة موظف بتهمة التزوير والاستيلاء على خط هاتف لاعب النادي الأهلي المصري لكرة القدم، وليد سليمان، وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بحبسه ثلاث سنوات.

وأفاد موقع "اليوم السابع" أن "أحداث الواقعة تعود عندما اتهم وليد سليمان، شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية، ما تسبب له في أضرار مادية".

وأوضحت: "استمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي وليد سليمان، إذ قال في التحقيقات، إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة، مضيفاً أن الحساب يشمل أرقام خاصة به وعائلته، ويسدد قيمة جميع الفواتير، كما أنه يوجد بالحساب رقم هاتفه ولكنه كان مغلقا، مشيراً إلى أنه قد أبلغ الشركة بأنه أغلق حساب ذلك الرقم، إلا أنه ومنذ ثلاثة أشهر فوجئ بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد".

ويعتبر وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي ويحظى بشعبية واسعة بين جماهير النادي الأهلي.

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