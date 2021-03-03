الامارات | الشارقة يجدد عقود 4 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجدد عقود 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهى نادي الشارقة لكرة القدم إجراءات تجديد عقود ثلاثي خط الدفاع، وهم قائد الفريق الأول ولاعب المنتخب الوطني شاهين عبدالرحمن (28 عاما) وعبدالله غانم (25 عاما) وحمد جاسم (24 عاما) بالإضافة إلى حارس المرمى حمود حويج (22 عاما).

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي إن شاهين وقع على عقد لمدة 4 مواسم يمتد لـ 2025، بينما تم تمديد عقد عبدالله غانم لمدة 3 سنوات حتى 2024، أما الثنائي حمد جاسم وحمود حويج فقد تم التجديد لهما لمدة سنتين حتى العام 2023.

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