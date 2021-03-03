شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة صادمة لجماهير النادي الأهلي حول غياب التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق في مباراة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «الأهلي يفتقد على معلول أمام فيتا كلوب وأتوقع مشاركة أيمن أشرف بشكل أساسي مع بدر بانون، بالإضافة إلى مشاركة إليو ديانج وطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي بجوار أفشة وجونيور أجايي».

يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.