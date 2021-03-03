شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أخير من الزمالك لـ خالد الغندور قبل رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هناك حالة استياء شديدة بين اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، من الأداء الإعلامي لخالد الغندور في قناة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن لاعبي فريق الزمالك اشتكوا لمسؤولي النادي من الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من جانب خالد الغندور على قناة النادي بعد التعادل السلبي أمام وادي دجلة.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك أرسلوا انذار أخير إلى الغندور بتحسين أدائه قبل اتخاذ قرار رحيله رسميا خلال الفترة المقبلة.