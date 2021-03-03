شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ميسي يبحث عن منزل بفرنسا تمهيدًا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «اكسبريس البريطانية» اليوم الأربعاء، أن نجم فريق نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي يبحث بالفعل عن منزل في فرنسا، وذلك قبل انتقاله المحتمل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

ونقلت الصحيفة عن تقرير أورده موقع «أودياريو» الإسباني، أن لاعبي باريس سان جيرمان يعيشون في ثلاث مناطق مختلفة في باريس، اثنان داخل المدينة، والخيار الثالث له أن يذهب للعيش حيث يقيم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق، وهو على بعد 15 كيلومترًا من باريس.

وذكر التقرير أن ميسي نجم برشلونة كان في حالة جيدة هذا الموسم، وسجل 23 هدفًا، ومع ذلك فإن الابتعاد عن ملعب نو كامب قد يكون أمرًا مطروحًا.. مشيرا إلى أنه على الرغم من تحسن برشلونة مؤخرًا تحت قيادة رونالد كومان، إلا أنه لا يزال في حالة تراجع، حيث من المتوقع أن يفوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن فريق مانشستر سيتي يرغب في أن يضمن توقيع ميسي مع حرص المدير الفني لفريق مانشستر بيب جوارديولا على لم الشمل، فإن باريس سان جيرمان يبدو الآن الأوفر حظًا.

وفي المقابل، قال المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة جوان لابورتا، إنه سيصر على بقاء ميسي إذا أصبح رئيسا للنادي.