شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد هانى للمشاركة أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى جاهزية محمد هاني لاعب الفريق للمشاركة أمام فيتا كلوب الكونغولى في المباراة التي ستقام السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تعافيه من شكواه نتيجة الكدمة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى مع طلائع الجيش الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري.

ويشارك محمد هانى اليوم في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بشكل طبيعي بعدما تغيب عن المران الأخير واكتفى بأداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى كما خاض تدريبات منفردة في الجيم وجلسة علاج طبيعى.

ونجح محمد هانى في تقديم مستويات مميزة مع الأهلى خلال الفترة الماضية خصوصا خلال مشاركتة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في قطر وحقق خلالها الأهلى المركز الثالث.