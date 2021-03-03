شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من إهدار النقاط فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى لاعبى فريقه من خطورة نزيف النقاط في مباريات بطولة الدوري المصرى الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن مجلس الإدارة وفر كل شيىء للفريق كى يحقق طموح جماهير الاتحاد السكندرى في البطولة والدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

كان الاتحاد السكندرى قد خسر في مباراته الأخيرة أمام فريق إنبى بهدف للاشيء، ما وضع زعيم الثغر في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين في حالة الفوز بهما يتحسن ترتيبه بجدول المسابقة.

وقال مصيلحى إنه واثق من قدرة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن واللاعبين على تحقيق طموحات جماهير الاتحاد السكندرى وأن العروض التي قدمها اللاعبون في المباريات منذ بداية الموسم تعتبر مرضية، لكن عليهم الحذر من نزيف النقاط.

ورفض مصيلحى التدخل في أزمة إيقاف حسام حسن المدير الفنى، عدد من اللاعبين الأساسيين مؤكداً أن هذا القرار في يد المدير الفنى فقط، وأن مجلس الإدارة واثق في أي قرار للعميد حسام حسن ويصب للصالح العام للفريق.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهه الانتاج الحربى يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ15 لبطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ورفض حسام حسن منح لاعبيه راحة بعد الانتهاء من مواجهة إنبى الأخيرة، مفضلاً الاستعداد المبكر، حيث يعلم مدى مصعوبة المواجهه خصوصاً بعد تولى أحمد كشرى، مسؤولية تدريب فريق الإنتاج الحربى خلفاً لحمادة صدقى، ورغبة المدير الفنى الجديد تحقيق نتيجة إيجابية يثبت من خلالها وجوده.