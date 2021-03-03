شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد في مواجهة ثنائي الأهلي اليوم بمنافسات الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق جالاتا سراي ضيفًا على نظيره أنقرة جوشوا اليوم الأربعاء، على ملعب إيريامان، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري التركي لكرة القدم.

ويضم فريق جالاتا سراي بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك والمتألق في الفترة الأخيرة مع فريقه بعدما سجل 6 أهداف في 6 مباريات خاضها بقميص جالاتا سراي منذ انتقاله لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بينما يظهر في صفوف فريق أنقرة جوجو الثنائي المعار من النادي الأهلي وهم السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو داكوستا.

تقام اليوم الأربعاء 3-3-2021 العديد من المباريات الساخنة والهامة حول العالم بالدوريات الإنجليزي والإيطالي والتركي وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونستعرض في السطور التالية موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3-3-2021 والتي جاءت كالتالي:

برشلونة ضد إشبيلية في إياب نصف النهائي، 10 مساءا، على ملعب كامب نو، ولن تُذاع المباراة على أي قناة عربية، لكن سيتم نقلها عبر العديد من القنوات الأوروبية المفتوحة.

بيرنلي ضد ليستر سيتي على ملعب تيرف مور 8 مساءا وتنقل عبر قناة بين سبورت 1.

شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا على ملعب برامول لين، 8 مساءا على قناة بين سبورت 2.

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد على ملعب سلهرست بارك، 10.15 مساءا على قناة بين سبورت 1.

ساسولو ضد نابولي على ملعب مابي، 7.30 مساءا على قناة بين سبورت 3.

فيورنتينا ضد روما على ملعب أرتيميو فرانكي، 9.45 مساءا على قناة بين سبورت 1.

ميلان ضد أودينيزي على ملعب سان سيرو، 9.45 مساءا على قناة بين سبورت 3.

أنقرة ضد جالاتا سراي على ملعب إيريامان، 6 مساءا.

يجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد انتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.

ولمعرفة القنوات التي ستنقل المباراة على الهواء مباشرة اضغط هنا