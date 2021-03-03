شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب إعلان الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق قدرة محمد الشناوى حارس المرمى على المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية التي أبعدته عن تدريبات الأهلى الأخيرة بفرمان من طبيب الفريق.

وبات محمد الشناوى جاهزا للمشاركة في التدريبات استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى التي ستقام السبت القادم في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وحرص بيستو موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلى على الاطمئنان على حالة الشناوى والذى يعتبره أحد أهم الأعمدة الرئيسية للفريق بعدما زاد عن مرماه ببسالة خلال الفترة الماضية وساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات محليا وإفريقيا.

ويعود الأهلى لخوض التدريبات اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 عقب الفوز الأخير الذي حققة الفريق على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الدورى، وينتظر ان يعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح خطة مباراة فيتا كلوب.