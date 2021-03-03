شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-7، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأقيمت المباراة في حمام سباحة نادي هليوبوليس، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الجزيرة في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ليواصل الأهلي نتائجه المتميزة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب الصيد بنتيجة 21-7 مساء السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، ‏مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا، وعمرو ممدوح، المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا.‏