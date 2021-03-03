شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من «المفوضين» في طعن مرتضي منصور على قرار «وقفه عن النشاط الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها إلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، قد أصدرت قراراها بمنع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام لقضاء الإداري