شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة برشلونة: النادي على وشك الإفلاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فيكتور فونت، أحد المرشحين الثلاثة لانتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الأسباني أن النادي على وشك الإفلاس الاقتصادي، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير طارئة وتنفيذ خطة صارمة.

ونقل موقع «برسا يونيفرسال» الأسباني، في نسخته بالإنجليزية، عن فونت قوله خلال حديث لتلفزيون برشلونة إن «نادي برشلونة تعرض لأكبر أزمة مالية في تاريخه حيث بلغ ديونه المستحقة 1.173 مليار يورو، منها عدة ملايين قصيرة الأجل كما أن النادي أنفق، تحت الإدارة السابقة، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مبالغ طائشة على عمليات انتقال لاعبين لا معنى لها.

وأشار «فونت» إلى أن النادي في حاجة ماسة إلى تجديد، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى الابتكار والموهبة والقدرة على مواكبة القرن الحادي والعشرين».

وتأتي الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الأسباني، المقررة في 7 مارس الجاري، في وقت مثالي حيث توترت الأجواء بعد استقالة بارتوميو منذ أربعة أشهر وورود أنباء عن اعتقاله أمس الأول والافراج عنه أمس، ولهذا تحتاج برشلونة إلى الاستقرار على الفور.