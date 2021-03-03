شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × ولفرهامبتون: محرز يتألق أمام الذئاب.. والأرقام المميزة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق مانشستر سيتي انتصارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، هو الـ15 على التوالي، وذلك بعد تغلبهم على فريق ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في مباراة مرحلة من الجولة 29 للبريميرليج.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمين على الذئاب بهدف نظيف من توقيع المدافع البلجيكي لياندير ديندونكر الذي سجل هدفًا عكسيًا في مرماه بعد 15 دقيقة من بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني عدل الضيوف النتيجة بعد ربع ساعة بواسطة قائدهم كونور كودي، وهو ما أثار حماس لاعبو أصحاب الأرض الذين تقدموا بشكل كاسح وأهدروا الفرص واحدة تلو الأخرى في ظل تألق كبير من الحارس روي باتريسيو الذي تصدى لإجمالي 7 تصديات في المباراة (6 منهم من داخل منطقة الجزاء)، لكن لاعبو مانشستر سيتي تمكنوا اخيرًا من فتح الطريق لشباك الحارس البرتغالي مرة أخرى بواسطة 3 أهداف خلال الدقائق الـ10 الأخيرة عن طريق جابرييل جيسوس (مرتين) ورياض محرز ليحافظ رجال المدرب بيب جوارديولا على مسيرتهم الرائعة الحالية في مختلف البطولات.

رجل المباراة:

النجم الجزائري رياض محرز خطف الأضواء من خلال مردوده في المباراة، فكانت دقة تمريراته بنسبة 93%، وكان أكثر من صنع فرص (3)، أكثر من لعب كرات عرضية (10)، مع مراوغته بـنجاح في 3 مناسبات، وتسجيله الهدف الثالث لفريقه في المباراة.

هل تعلم أن:

- مانشستر سيتي لم يتأخر لمدة دقيقة واحدة في أي من آخر 19 مباراة في البريميرليج، ليعادل الرقم القياسي في المسابقة والمدون باسم أرسنال خلال الفترة بين بين ديسمبر 1998 إلى مايو 1999.

- هدف كونور كودي هو الأول له بالمسابقة، من أول لمسة لفريق ولفرهامبتون في منطقة جزاء مانشستر سيتي في المباراة، وأول تسديدة على المرمى للفريق في المباراة، وهي التسديدة الأولى على الإطلاق للاعب على المرمى في المسابقة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 65 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه – مع لعبه مباراة أزيد – وأصبح رجال المدرب بيب جوارديولا في طريق مفتوح ليكونوا البطل القادم للبريميرليج.

ولفرهامبتون تلقى هزيمته الحادية عشر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط كونور كودي (3) سجل أهدافاً بالخطأ في مرماه مع ولفرهامبتون في البريميرليج أكثر من لياندير ديندونكر (2).

- كونور كودي سجل هدفه الأول في البريميرليج وذلك في مباراته رقم 103.

- رياض محرز اشترك في تسجيل 30 هدفًا في 38 مشاركة بشكل أساسي في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد (سجل 15 وصنع 15).

- جابرييل جيسوس اشترك في تسجيل 46 هدفًا في 53 مباراة لعبها بشكل اساسي على ملعب الاتحاد في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي (سجل 39 وصنع 7).

- مانشستر سيتي عادل رقمه القياسي المدون في عام 2017 بعدم الخسارة في أخر 28 مباراة بمختلف البطولات (فاز 25 وتعادل 3).