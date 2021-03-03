شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها أمس بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها اللاعبين، استعداداً لمباراة فيتا كلوب التي تقام مساء السبت المقبل، والتى يتطلع الأهلى خلالها للفوز من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني بملعب الأخير في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، وسيحصل المدير الفنى خلال الاجتماع على تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

ويرغب موسيمانى في الاطمئنان على حالة مصابي الأهلي من أجل معرفة العناصر القادرة على المشاركة أمام فيتا كلوب من أجل الاستقرار على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة.