شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ضد أنقرة والدوري الإنجليزي و برشلونة بكأس الملك.. أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء 3-3-2021 العديد من المباريات الساخنة والهامة حول العالم بالدوريات الإنجليزي والإيطالي والتركي وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونستعرض في السطور التالية موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3-3-2021 والتي جاءت كالتالي:

برشلونة ضد إشبيلية في إياب نصف النهائي، 10 مساءا، على ملعب كامب نو، ولن تُذاع المباراة على أي قناة عربية، لكن سيتم نقلها عبر العديد من القنوات الأوروبية المفتوحة.

بيرنلي ضد ليستر سيتي على ملعب تيرف مور 8 مساءا وتنقل عبر قناة بين سبورت 1.

شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا على ملعب برامول لين، 8 مساءا على قناة بين سبورت 2.

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد على ملعب سلهرست بارك، 10.15 مساءا على قناة بين سبورت 1.

ساسولو ضد نابولي على ملعب مابي، 7.30 مساءا على قناة بين سبورت 3.

فيورنتينا ضد روما على ملعب أرتيميو فرانكي، 9.45 مساءا على قناة بين سبورت 1.

ميلان ضد أودينيزي على ملعب سان سيرو، 9.45 مساءا على قناة بين سبورت 3.

أنقرة ضد جالاتا سراي على ملعب إريامان، 6 مساءا.

يجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد انتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.

ولمشاهدة المبارة على الهواء مباشرة اضغط هنا