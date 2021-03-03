هاني سعيد: لا تعارض بين عملي وعمل ميدو.. و ماذا لو نقل لاعب عدوى كورونا للآخرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن "أوضة لبس" الفريق لا تعاني من أي مشكلات، مضيفًا أن اتحاد الكرة عليه الوصول لصيغة تفاهم مع الأندية بشأن أزمة المسحات.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تاين سبورتس"، قال سعيد: "هناك سوء تفاهم بين الأندية واتحاد الكرة بشأن أزمة المسحات، لا بد من الوصول لصيغة تفاهم بين الطرفين (دي أرواح بشر)".

وأضاف: "خضنا مباراة أمام المصري بالدوري أمس الثلاثاء، فريقنا أجرى مسحة قبل المباراة وجاءت سلبية بينما لم يُجر المصري مسحة قبل اللقاء، فماذا لو كان أحد اللاعبين مصاب بكورونا -دون علمه- ونقل العدوى للفريقين؟!".

وواصل: "لدينا مباراة مقبلة في كأس الكونفدرالية، كيف سيكون الوضع إذا انتقلت العدوى للاعبينا لمجرد أن هناك سوء تفاهم بين اتحاد الكرة والأندية، لابد من الوصول لاتفاق يتم بناء عليه فهم كيف سيسير الوضع خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "هناك أندية لديها الحق في رفض تحمل المسحات، ميزانيتها لا تتحمل إجراء مسحة كل 4 أيام".

وعما أثير بشأن وجود مشكلات في "أوضة لبس" الفريق، قال سعيد: "كل الأندية لديها مشكلات في غرفة الملابس، ليس لدينا ما يؤثر على مسيرتها، هناك شائعات تتردد ولا نعلم مصدرها".

وعن موقف النادي من أروابارينا مدرب الفريق، قال: "المدرب مستمر معنا، ندعمه ولن نتعامل معه بالقطعة".

وبسؤاله عما إذا كان هناك تعارض بين عمله وعمل أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني للفريق والمتحدث الرسمي، أجاب: " وجود ميدو إضافة للنادي لخبراته الفنية والاعلامية، ليس هناك تعارض بين عمله وعملي، الأمور الخاصة بالمباريات سأتحدث عنها بينما يتولى هو (ميدو) الأمور الخاصة بالنادي والإدارة".