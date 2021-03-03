تطور جديد في قضية أزمة أشيمبونج مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك الأسبق، أن اللاعب ليس لديه أي مشكلة في التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء بشأن حل أزمة مستحقاته.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"الحكم كان حصول اللاعب على مستحقاته والمقدرة حوالي 600 ألف دولار مع وجود غرامة تأخير 10% حتى وصلت الغرامة لما يقرب من 500 ألف دولار".

وتابع :"القضية الآن وصلت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والحكم سيكون عبارة عن ثلاث قرارات الأول أن يكون الحكم لصالح اللاعب بالحصول على قيمة مستحقاته والغرامة (مليون و100 ألف دولار) أو أن يكون الحكم لصالح الزمالك أو أن القاضي يقرر إحالة الأزمة لفض المنازعات".

وعن موقف اللاعب حول أزمته مع نادي الزمالك، رد وكيل اللاعب :"اللاعب يريد حل الموضوع بطريقة ودية، لكن محاميه صعب بعض الشيء بسبب الأموال، اللاعب لديه الاستعداد في التفاوض حتى جاء الحكم لصالحه، وسيكون الإعلان عن الحكم بعد أسبوع".

وكان الهولندي روي محامي الغاني بنجامين أشيمبونج، أكد أنه لم يتلق أي إتصالات من مسؤولي القلعة البيضاء في الفترة الماضية لحل أزمة موكله. (طالع التفاصيل)

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت حكمًا لصالح أشيمبونج ضد الزمالك يقضي بدفع مليون و100 ألف دولار، مع التهديد بالحرمان من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن مصدر داخل نادي الزمالك سبق وأن أكد لمصراوي، نية إدارة النادي الطعن على الحكم الصادر لصالح أشيمبونج خلال الأيام المقبلة.