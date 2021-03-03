ماذا قال كلوب وغريب ومحامي صلاح عن مشاركته في الأولمبياد؟ (فلاش باك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لاقت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي أصداء عالمية بعدما صرح وأكد على أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة الفراعنة الأولية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في البطولة المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل بعدما تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كورونا (ويحق للمنتخب الأولمبي استدعاء 3 لاعبين من المنتخب الأول للمشاركة في البطولة).

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: "قائمة منتخب مصر على رأسها محمد صلاح بالتأكيد، وكذلك محمد الشناوي ولكنه ليس وحده، هناك عدد من الحراس الكبار بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد".

وأضاف: "محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم ومن الطبيعي وجوده في قائمة مصر للأولمبياد، لكن سنبدأ التحرك الرسمي ومخاطبة ليفربول بعد التوقف الدولي في شهر مارس".

ولا يحق للمنتخب المصري استدعاء لاعب للمشاركة في الأولمبياد دون موافقة ناديه، حيث يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحرية للأندية سواء بالسماح أو رفض مشاركة اللاعبين مع بلادهم، ما يعني أن قرار مشاركة "مو" سيحدده مدربه يورجن كلوب وناديه ليفربول.

من جانبها علقت "ليفربول إيكو" على حديث غريب، مشيرة إلى أن كلوب ينتابه التردد بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد ولم يحدد بعد القرار النهائي الذي سيتحدد بناء عليه تواجده من عدمه في الموسم التحضيري للريدز وافتتاحية الموسم الجديد.

ماذا قال كلوب ومحامي صلاح واتحاد الكرة بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو؟

كلوب

صرح كلوب في نهاية يناير من العام الماضي، قائلًا: "الأولمبياد شيء رائع لكن لن يكون من الجيد أن يشارك محمد صلاح، لم نتخذ القرار بعد، ما يمكن أن أقوله أننا سوف نتحدث إلى صلاح، لذا فهذا كل مع في الأمر، لم يتم اتخاذ القرار من أي طرف، أتمنى أن يكون لديه القائمة بالكامل لفترة الإعداد لكن هذا ليس سهلًا لأكثر من سبب".

اتحاد الكرة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لا يعلم موقف ليفربول النهائي بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين "شوقي غريب تواصل معنا وأكد رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد".

وتابع "لا نعرف موقف نادى ليفربول حتى الآن وما إذا كان سيوافق على ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد من عدمه".

وواصل "حتى الآن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطرنا ما إذا كانت الأولمبياد ستقام في موعدها أم لا".

واستمر "ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأوليمبي فى اولمبياد طوكيو متروك للمدير الفني، الأوليمبية المصرية لم يصل منها موقف حول الاولمبياد، لم يرسل حتى الآن اى شئ على الطبيعة وموقف القرية الأوليمبية فى اليابان".

محامي صلاح

في الثاني عشر من شهر فبراير من العام الماضي، نفى الكولومبي رامي عباس محامي صلاح أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل.

وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ردًا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للتواجد مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد."