بث مباشر | شاهد السد والغرافة في كاس امير قطر “كورة لايف”

شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “السد والغرافة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، في دور ربع نهائي كاس امير قطر.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والغرافة” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

وتقام مواجهة السد والغرافة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق في تمام الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش، 15:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت السعودية وقطر.

شارك السد في كاس امير قطر 25 مرة منذ إنطلاقة البطولة في عام 1973، ويعد هو البطل القياسي في تحقيق اللقب برصيد 17 مرة، بينما يعد الغرافة هو النادي الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مرة، وحقق اللقب 7 مرات.

وبدأ نادي السد كاس امير قطر من دور الـ16، حيث واجه “معيذر” واكتسحه بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ملعب “استاد جاسم بن حمد بنادي السد”، يوم 26 يناير 2021.

في المقابل، صعد الغرافة من دور الـ16 على حساب “الشحانية”، بفضل الركلات الترجيحية (4-5)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

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