عرض سيارة مارادونا “البورشه” للبيع في مزاد علني

سيتم هذا الأسبوع عرض سيارة بورشه امتلكها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو آرماندو مارادونا في آخر مواسمه في أوروبا للبيع في مزاد.

وقاد مارادونا السيارة الفضية وهي من طراز بورشه 911 انتاج عام 1992 إلى التدريبات والمباريات حين كان يلعب في فريق إشبيلية الإسباني في موسم 1992-1993 والذي كان الأخير له في أوروبا بعد أن قضى فترة إيقاف لمدة 15 شهرًا بسبب سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

وقال جريجوري تيوتنز خبير السيارات في دار بونامز للمزادات لرويترز في منشأة تخزين في بلجيكا “تسلمها مارادونا جديدة تماما وبسبب مكانة مالكها السابق قد تباع هذه السيارة بثلاثة أضعاف قيمة سيارة من نوعها”.

وسيستمر المزاد عبر الانترنت من الأربعاء حتى العاشر من مارس اذار. وتقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو (240800 دولار) لكن تيوتنز قال إن دار بونامز تتوقع أن تباع بثمن أكبر.

وأضاف “لن تجذب فقط محبي اقتناء السيارات لكن أيضًا عشاق كرة القدم ومارادونا أسطورة اللعبة”.

وقضت السيارة 20 عامًا مع مالك آخر في جزيرة مايوركا الإسبانية قبل أن يتناقلها العديد من محبي اقتناء السيارات في فرنسا، وستدخل المزاد بعد أن قطعت 120 ألف كيلومتر مسجلة في عداد السيارة.

وتوفي مارادونا في شهر نوفمبر 2020.