الامارات | دانيا عقيل أول سعودية تشارك في كأس العالم للكروس كاونتري "باها"

شكرا لقرائتكم خبر عن دانيا عقيل أول سعودية تشارك في كأس العالم للكروس كاونتري "باها" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستسجّل السعودية دانيا عقيل اسمها كأوّل سائقة تشارك في جولة عالمية للراليات الصحراوية، الخميس في المنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات للصحراوية.

ويُقام باها الشرقية من 4 حتى 6 الشهر الحالي، في الوقت الذي تشارك السائقة السعودية مشاعل العبيدان في الفئة المحلية.

خطت دانيا عقيل الحاصلة على درجة الماجستير في الأعمال الدولية من بريطانيا خطواتها الاولى في رياضة السيارات في عام 2019 ، خلف مقود دراجة نارية وشاركت في سباقات على الحلبات في الامارات والبحرين.

قالت ابنة الـ 32 عاما في تصريح لوكالة فرانس برس "في موسمي الأول تعرّضت لحادث على حلبة البحرين الدولية نتج عنه كسر في منطقة الحوض و(شعر) في العمود الفقري، فاضطررت للتوقف عن مزاولة رياضة السيارات".

وأكدت السعودية فخرها واعتزازها بمواكبتها رالي داكار 2021 من تنظيم المملكة للعام الثاني تواليا، عبر تقديمها لحفلي الافتتاح والختام، مؤكّدة أنها تضع نصب عينيها العام المقبل التخلي عن المذياع للجلوس خلف المقود في أصعب راليات الكروس كاونتري.

وتمهيدا لمشاركتها المرتقبة في باها الشرقية، خضعت دانيا للعديد من التجارب خلف مقود "كان - آم" على مسارات متنوّعة الاسطح في المناطق الصحراوية، وباتت جاهزة لأول مشاركة لها في الراليات الصحراوية، حيث ستكتب تاريخ أول مشاركة لسائقة سعودية على الكثبان الرملية في حدث دولي.

ونفت السائقة السعودية مواجهة أية تحديات اجتماعية جرّاء رغبتها بالمشاركة في رياضة السيارات، مؤكدة أنها وجدت الدعم الكامل من مجتمعها والوسط الرياضي، وأن هدفها هو إكمال الباها دون أي أعطال ميكانيكية أو أخطاء ملاحية.

وتشارك السائقة السعودية إلى جانب الملاح الفرنسي صاحب الخبرة الكبيرة الفرنسي لوران ليشلوشتر على متن "كان - آم مافريكس إكس3" مصنفة ضمن فئة "تي3" للسيارات الخفيفة، وتنافس ضمن قائمة دولية تضم 18 فريقا يتقدمهم السعودي يزيد الراجحي ومواطنه ياسر بن سعيدان، إضافة إلى كل من الهولندي ايرك فان لون، التشيكي ميروسلاف زابليتال والكويتي مشاري الظفيري الوجه المعتاد في بطولة الشرق الاوسط للراليات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news