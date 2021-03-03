الامارات | لاعب عربي جديد مرشح للانتقال إلى ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي جديد مرشح للانتقال إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، أبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد مع مدافع عربي، لتعزيز صفوف دفاع الفريق الذي عانى الأمرين نتيجة الإصابات التي لحقت بعدد مهم من اللاعبين البارزين، وجعلتهم خارج حسابات الفريق هذا الموسم.

وقال موقع "ون فووتبول" إن ليفربول بات ينافس نادي إي سي ميلان الإيطالي، على المدافع الجزائري عيسى ميندي، لاعب فريق بيتيس الإسباني. وأكد أن ميندي سيكون خيارا جيدا بالنظر إلى الإمكانات الفنية والبدنية للاعب، خاصة على مستوى الارتكاز.

وما يزيد من جاذبية الصفقة، أن ميندي سيكون لاعبا حرا الصيف المقبل، ولم يجدد عقده مع ناديه، بجانب أنه لاعب بخبرة كبيرة في "الليغا"، وكذلك مع المنتخب الجزائري الذي لعب له 59 مباراة. ولعب ميندي مع بيتيس 164 مباراة، ويعتبر أحد أبرز الأسماء التي جعلت الفريق يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني حاليا.

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