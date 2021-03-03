شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ« المصري اليوم ».. الهلال السوداني يتراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع نادي الهلال السوداني رسميًا عن التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي، بعدما توصل إلى اتفاق مع المدرب المساعد السابق لجوزيه مورينيو، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو لقيادة الفريق خلال المرحلة المُقبلة.

يأتي ذلك بعدما انفرد «المصري اليوم» بخبر انقسام اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الهلال حول التعاقد مع المدرب حمادة صدقي بين مؤيد ومُعارض، بسبب الطريقة التي غادر بها الأخير الفريق خلال ولايته الأولى.

وكلفت اللجنة المؤقتة المدرب الشاب واللاعب الدولي السابق، كمال الشغيل لقيادة الفريق فنيُا خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لحين الانتهاء من التعاقد مع المدرب الجديد.

وغادرت البعثة بقيادة الشغيل إلى الجزائر لخوض المباراة الهامة والمُرتقبة والتي تُحدد بشكل كبير مستقبل الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما استمر حمادة صدقي في العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المتوقع إعلان الهلال تعاقده مع المدرب المساعد السابق لجوزيه مورينيو، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد.

يُذكر أن الهلال قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب هلال الفاشر الثلاثاء بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السوداني.