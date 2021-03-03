شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس × سبيزيا: أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو «رجل المباراة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 3-0 في مباراة الفريق ضد سبيزيا، ضمن مباريات الجولة 25 من السيريا آي الإيطالي.

ودخل يوفنتوس هذه المباراة وهو بحاجة للفوز لتقليص الفارق مع ثنائي القمة، وهو ما تحقق بنهاية المباراة، مع تألق عناصر الفريق الهجومية التي قادت الفريق لمعادلة أكبر انتصار بفارق تهديفي على ملعبهم في الدوري هذا الموسم (فارق 3 أهداف، تحقق في 3 مباريات سابقة).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن يوفنتوس دخل الشوط الثاني بقوة وافتتح التهديف بعد 17 دقيقة بواسطة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، ثم عزز الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا تقدم الفريق بهدف ثان في الدقيقة 26، ثم سجل الجناح البرتغالي المهاجم، كريستيانو رونالدو، هدف فريقه الثالث في المباراة في الدقيقة قبل الأخيرة من النهاية.

وحصل سبيزيا على ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني، سددها المهاجم البلغاري أندري جالابينوف وتصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة هذا الموسم.

رجل المباراة:

كريستيانو رونالدو قدم مباراة كبيرة واستحق هدفه في الدقائق الأخيرة من المباراة، فكان أكثر من سدد (7)، وربح 6 من 7 التحامات أرضية، وصنع فرصة للتهديف، وحرمه إطار المرمى من إمكانية تسجيل هدف آخر.

هل تعلم أن:

- كريستيانو رونالدو لعب مباراته رقم 600 في مسابقات الدوري (85 مع يوفنتوس – 292 مع ريال مدريد – 196 مع مانشستر يونايتد – 27 مع سبورتنج لشبونة).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

يوفنتوس حقق فوزه الرابع عشر في الدوري هذا الموسم ليستقر في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، إيه سي ميلان.

سبيزيا تلقى هزيمته الثانية عشر في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في كل موسم من الدوري على مدار المواسم الـ12 الأخيرة على مستوى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

- ألفارو موراتا سجل بعد 60 ثانية فقط بعد مشاركته كبديل ضد سبيزيا، أسرع هدف يسجله لاعب بديل من يوفنتوس في السيريا آي هذا الموسم.

- الحارس البولندي فويتشيك تشيزني تصدى لـ 7 ركلة جزاء خلال مسيرته مع يوفنتوس في مختلف البطولات، أكثر مما فعل مع أي نادي آخر (لعب لـروما، أرسنال وبرينتفورد).