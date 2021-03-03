شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يسمح لناصر ماهر بالالتحامات فى المران الجماعى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك ناصر ماهر، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي، بعد تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف، والتي تسببت في ابتعاده عن صفوف الفريق الأحمر لقرابة 3 شهور، استلزم إجراء عملية جراحية في الكتف والخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للملاعب.

وكانت تعليمات طبيب الأهلي تسمح لناصر ماهر بالمشاركة في التدريبات الجماعية دون التداخل في الالتحامات، على أن يتم تعديل الوضع ويكون اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات بالتحامات خلال أسبوع من الآن، ليتأكد جاهزية اللاعب ومن ثم عودته للمشاركة في المباريات الرسمية لفريقه.

وغاب ناصر ماهر عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته في مباراة فريقه ضد المقاصة بافتتاحية الدوري، ولا يزال اللاعب يغيب عن المشاركة مع فريقه في المباريات.

وشارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى المران الجماعى ، حيث شارك ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته التى استدعت جراحة فى الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وخضع ناصر ماهر لفحص طبي بعد عودة الفريق الأحمر للتدريبات عقب العودة من تنزانيا؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.