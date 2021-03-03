شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف للنجم ايمن حفنى مع الزمالك خلال فترة اللعب للفريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الحاوى أيمن حفني، ضمن حسابات البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض، للاستعانة بالنجم أيمن حفنى، للمشاركة فى المباريات المقبلة فى ظل غياب شيكابالا للإصابة، وانخفاض مستوى أحمد سيد زيزو، خلال هذه الفترة.



أيمن حفنى

أيمن حفنى وبطولاته مع الزمالك

ولعب حفنى للزمالك، من قبل خلال الفترة من موسم 2014 وحتى موسم 2019، توج مع الفريق خلالها بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز، موسم 2014 – 2015، كأس مصر 3 بطولات مواسم 2015 – 2016 – 2018، كأس السوبر المصرى 2016، كأس السوبر المصرى السعودى 2018، كأس الكونفدرالية 2019.

أيمن حفنى ومسيرته الدولية

خاض أيمن حفنى، 4 مباريات مع منتخب مصر الأول، وكانت أول مباراة فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2015 فى غينيا الاستوائية، وكانت ضد منتخب بوتسوانا فى 15 أكتوبر 2014.

أيمن حفنى ينتقل للمقاصة

بعد رحيله من الزمالك موسم 2019، انتقل حفنى إلى نادى مصر للمقاصة، لكنه لم يشارك بسبب تأخر القيد، ومع مطلع العام 2020 انتقل إلى نادى المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لم يشارك سوى فى لحظات قليلة ثم استغنى عنه فريق ذئاب الجبل، بداعى أنه لاعب غير ملتزم.

ودخل ايمن حفنى لاعب الزمالك حسابات البرتغالى جايمى باتشيكوالمدير الفنى لفريق الزمالك ، بسبب كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق ، حيث يعانى الزمالك من غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام ومحمود الونش عن المباريات السابقة للفريق فى دورى أبطال افريقيا والدورى بسبب إصابات مختلفة.



أيمن حفني

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك ان أحد أفراد الجهاز المعاون بالفريق تحدث مع البرتغالى جايمى باتشيكو عن إمكانية مشاركة ايمن حفنى فى المباريات المقبلة بالدورى فى إطار عملية التدوير واراحة النجوم استعدادا لمباريات دورى أبطال أفريقيا.



أيمن حفنى

وبدأ باتشيكو فى الاقتناع بامكاينة مشاركة ايمن حفنى ولو لدقائق بسيطة فى الدورى لإراحة القوام الأساسى للفريق بعد تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يكون ايمن حفنى فى مركز الجناح الأيمن الذى يعانى من نقص بسبب عدم وجود بديلا لزيزو فى هذا المركز، بخلاف شيكابالا.

ويخضع ايمن حفنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى العلاج الطبيعى، من أجل تجهيزه للمشاركة فى المباريات بالفترة المقبلة.