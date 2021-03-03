شكرا لقرائتكم خبر عن التدريبات تكشف حقيقة مشاركة ايمن حفنى في مباريات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية، تردد أنباء قوية، حول اقتراب ايمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة في المباريات المقبلة، وسعي الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة، ولكن التدريبات الجماعية للفريق كشفت حقيقة هذه الأنباء.

ايمن حفنى لم يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

ايمن حفنى لم يشارك في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، منذ الإعلان عن عودته للنادي يوم 29 يناير الماضى، وحتى هذه اللحظة، وبالتالي مسألة اقتراب مشاركته في المباريات صعبة للغاية وغير واردة في الوقت الحالي، لضرورة مشاركته في التدريبات الجماعية لفترة كافية قبل التواجد في قائمة أي مباراة.

ايمن حفنى يؤدي تدريبات خاصة

ايمن حفني يؤدي تدريبات خاصة داخل الزمالك في الجيم وفقا لبرنامج تأهيلي محدد من جانب الجهاز الفني يشرف عليه الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، لتجهيز بالشكل الأمثل للظهور في المباريات.

ايمن حفنى لا ينشغل بالمشاركة

ولا ينشغل أيمن حفني بالمشاركة في مباريات الزمالك من عدمه، حيث أعلن اللاعب في وقت سابق، أنه أراد العودة لناديه وبيته بغض النظر عن لعبه من عدمه بالمباريات، وهذا الأمر ليس هو الأساس بالنسبة له، حيث نشر بيان قبل توقيع عقود انضمامه للزمالك، يؤكد فيه رغبته في التواجد داخل النادي حتى لو لم يشارك في المباريات.

ايمن حفنى وقع للزمالك 6 أشهر على بياض

وأعلن نادى الزمالك توقيع أيمن حفني، على بياض بعقد لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير الماضي، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق، واشترط مسئولو النادي على اللاعب عدم المطالبة بالمشاركة مع الفريق طوال فترة قيده، على أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء تلك الفترة.

بيان ايمن حفنى

وكان أيمن حفني قد نشر بيانا على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

أضاف ايمن حفنى فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

اختتم ايمن حفنى بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".