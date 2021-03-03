شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل غداً الاستعداد لمباراة فيتا كلوب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، غداً تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يرغب فيها الأهلي للفوز من أجل تجاوز صدمة الخسارة الأخيرة أمام سيمبا بملعب الأخير ، ويتدرب الفريق غداً بعد الراحة التى حصل عليها اليوم.

في شأن آخر، قال بيتسو موسيماني إنه راضٍ عن نتيجة مباراة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء أمس الأول، الأحد، في الجولة الـ14 للدوري المصري، لكن الأداء لم يكن بالشكل الأفضل ،وتابع موسيماني: قدمنا مباراة جيدة أمام الطلائع، ولاعبو الأهلي أظهروا شخصية قوية ولعبوا بحماس وإصرار حتى النهاية، وراض عن المستوى والأداء خاصة بعد رحلة الإجهاد في تنزانيا، مشيرًا أنه عندما تكون المباراة صعبة، نحتاج للاعبين الكبار وأصحاب الخبرة الجيدة، ولدينا أجاي من اللاعبين أصحاب الخبرة ولديهم شخصية وروح عالية على التسجيل.

وتابع: كنت حزين بسبب التأخر في النتيجة قبل أن أجري بعض التغييرات الهجومية من أجل التسجيل مرة وأثنين من أجل الفوز وهذا ما حدث في النهاية.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي عانى من غياب الأجنحة في مباراة سيمبا بغياب الشحات وطاهر وتم استعادتهم في مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن التغيير المستمر في خط الهجوم يرجع للإصابات التى تبعد بعض اللاعبين عن بعض المباريات مثلما حدث في مباراة سيمبا الأخيرة التى غاب عنها حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

وأكد المدير الفني أن ديانج من اللاعبين المؤثرين ولا يعاني من أزمات وأن عدم مشاركته في بعض المباريات يعود لوجهة نظر فنية لا تقلل من جهوده إطلاقاً، مشددا على أن ديانج لاعب مهم شأنه شأن حمدي فتحي وعمرو السولية فجميعهم يؤدون بشكل جيد في المباريات، وأن الأهلي سجل هذا الموسم أهدافاً من كرات ثابتة بشكل أكثر عن الموسم الماضي.