شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراس المرمى يرفعون شعار التألق في الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحد المواسم الصعبة والاستثنائية بتاريخ مسابقة الدوري العام، رفع حراس مرمى أندية الايجيبشن ليج، شعار التألق والتنافس على حراسة عرين الفراعنة في أقرب فرصة للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث شهد الموسم الجاري رغم صعوبة المنافسة وتقارب النقاط، ميلاد الكثير من النجوم في حراسة المرمى، وتألق البعض الأخر الذين أثبتوا أن العمر مجرد رقم في كرة القدم التى لا تعترف إلا بالعطاء.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، وفي الزمالك محمد أبو جبل وجنش، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان، ومحمد بسام حارس الطلائع، والهاني سليمان في سموحة، ومحمد صبحي في الاتحاد السكندري وغيرهم، غازلوا الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري بأداء متميز على أرض الملعب.

ولا شك أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هو أول العناصر التى تضمن مركزها في التشكيل الأساسي للمنتخب، إلا أن المنافسة على المركز الثاني والثالث في حراسة عرين الفراعنة مازالت مشتعلة وعلى أشدها بين باقي الحرس بعد تألقهم سواء بالتصدي للكرات الخطيرة أو حتى ركلات الجزاء.

فمحمد عبد المنصف الذي يبلغ من العمر 44 عاما، لا يزال يقدم مستويات قوية جدا فى حراسة المرمى، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مسيرته على مدار تاريخه الكروى، حيث إنه لعب لأندية الزمالك والجونة وإنبى وأخيرا وادى دجلة، مما أثقل أداؤه فى الساحرة المستديرة، على الرغم من تقدمه فى العمر.

وكذلك عمر رضوان حارس مرمى أسوان، حجز مقعده مع المنتخب الأوليمبي، وبات البعض يرى في مسيرته تكراراً لمسيرة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذى خرج من قطاع الناشئين ليعود إلى التألق في البيت الأحمر، وكذلك محمد صبحي الذي ينتظره مستقبل واعد.

كما أظهر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة تألقاً واضحاً تحت قيادة أحمد ناجي مدرب الحراس في الفريق السكندري، في الوقت نفسه تشتعل المنافسة بين ثلاثي حراسة المرمى في الزمالك على حجز المقعد الأساسي بالقلعة البيضاء من أجل الوصول إلى المنتخب.