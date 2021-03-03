شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن حفنى يدخل حسابات باتشيكو بناءً على توصيات معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل ايمن حفنى لاعب الزمالك حسابات البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني لفريق الزمالك ، بسبب كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق ، حيث يعاني الزمالك من غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم امام ومحمود الونش عن المباريات السابقة للفريق في دوري أبطال افريقيا والدوري بسبب إصابات مختلفة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك ان أحد أفراد الجهاز المعاون بالفريق تحدث مع البرتغالي جايمي باتشيكو عن إمكانية مشاركة ايمن حفنى في المباريات المقبلة بالدورى في إطار عملية التدوير واراحة النجوم استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ باتشيكو في الاقتناع بامكاينة مشاركة ايمن حفنى ولو لدقائق بسيطة في الدورى لإراحة القوام الأساسي للفريق بعد تعرضهم للاجهاد، ومن المنتظر أن يكون ايمن حفنى في مركز الجناح الأيمن الذي يعاني من نقص بسبب عدم وجود بديلا لزيزو في هذا المركز، بخلاف شيكابالا.

ويخضع ايمن حفنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

من ناحية أخرى تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك القاهرة فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى، ويحل الأبيض ضيفا على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو مرانه الجماعى صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل السفر إلى تونس، حيث استقر الجهاز الفنى على عدم السفر صباحا ثم خوض التدريب مساء فى تونس لعدم تعرض اللاعبين للإجهاد.

ويغادر فريق نادي الزمالك القاهرة متوجهًا إلى تونس، على متن طائرة خاصة، كما يترأس البعثة اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى.