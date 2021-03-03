شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: 3 زملكاوية فاوضونى خلال معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حمدي زكي صانع ألعاب المقاولون العرب حالياً، كواليس انضمامه إلى النادي الأهلي في وقت سابق في ظل اهتمام الزمالك بضمه بعد تألقه مع الاتحاد السكندرى، وقال حمدي زكي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: في تلك الفترة كنت متألق مع الاتحاد وانضممت إلى المنتخب وتلقيت عروض خارجية من الدوري السعودي، كان من الطبيعي وجود عروض من أهلي وزمالك في تلك الفترة ، وتم الاتفاق مع الأهلي.

أضاف نجم المقاولون العرب: بعدما وقعت للأهلي، تحدث معي علي جبر وباسم مرسي وحازم إمام، وقلت لهم أن الموضوع سيكون صعباً كنت وقتها صغير في السن ووكيلي كان يتابع الأمر.

وبدأ محمد حمدي زكي مسيرته الكروية فى نادى الاتحاد السكندرى، خلال موسم 2010/2011، وبعدما بزغ نجمه مع زعيم الثغر، جذب حمدى زكى أنظار مسئولى القلعة الحمراء ليقوموا بضمه إلى صفوف النادى الأهلى فى موسم 2014/2015، وبسبب حالة عدم الاستقرار الفنى فى تلك الفترة انتقل محمد حمدى زكى إلى فريق سموحة ليتوهج مجدداً مع الفريق السكندرى، قبل الالتحاق بنادى إنبى ثم سموحة ومن بعدهم الإسماعيلى، قبل أن يرحل عن الدراويش قبل انطلاق الموسم الجارى لينضم إلى المقاولون العرب حاملاً طموح المشاركة الأفريقية فى كأس الكونفدرالية.

ومع الاتحاد السكندرى شارك حمدى زكى فى 76 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 7 أخرين، فيما شارك مع سموحة فى 67 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 10 أهداف، ومع إنبى شارك فى 11 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، بينم خاض 20 مباراة مع الإسماعيلى صنع خلالهم هدفين، قبل أن يلتحق بالمقاولون العرب مع بداية الموسم الجارى.