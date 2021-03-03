شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق اليوم ،الأربعاء، بعدما غاب عن مران أمس الأول بسبب الكدمة التى تعرض لها في مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

ولم يشارك محمد الشناوي في مران الفريق الصباحي أول أمس ، الأثنين، بعدما فضّل الجهاز الفني إراحته نتيجة الكدمة التى ىتهرض لها في مباراة طلائع الجيش مساء الأحد الماضي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر الشناوي بشكل رائع في مباراة الطلائع وأنقذ الأهلي من عدة فرص مُحققه ليفوز الأحمر بنقاط المباراة الثلاثية بعد ستجيل جونيور أجاي ثنائية المارد الأحمر .

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية محمد الشناوي لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة أفريقيا ، وطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جماهير الأهلي عن حالة محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بكدمة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة .

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي لا يعاني من أية إصابات وتعرض فقط لكدمة بسيطة في مباراة طلائع الجيش والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وقال طبيب الاهلي أن حارس الفريق لا يعاني من إصابات أوتوابع لهذه الكدمة لكنه فقط إشتكى من آلام بسيطة بعد المباراة لذا فضّل الجهاز الفني إراحته من مران الفريق أول أمس خاصة وأنه يعاني من الإجهاد نتيجة المشاركة في المباريات الأخيرة دون الحصول على راحة كافية.

وشدد طبيب الأهلي على أن الشناوي سيُشارك في مران الفريق اليوم ،الأربعاء، وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.