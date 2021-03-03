صحيفة تركية: إدارة جالاتا سراي تخطط لربحًا خرافيًا من مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير صحفية تركية، ما يدور في ذهن إدارة نادي جالاتا سراي التركي بشأن مستقبل المهاجم المصري مصطفى محمد المعار إلى الفريق من الزمالك في الفترة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية، فإن جالاتا سراي سيفعل بند شراء مصطفى محمد قبل نهاية الموسم الجاري، أي قبل موسم كامل من انتهاء فترة استعارته للاعب.

وأوضحت الصحيفة أنه بحلول الصيف المقبل سيكون بإمكان جالاتا سراي دفع مبلغ أربعة ملايين دولار للزمالك لتفعيل الشراء، بدون وجود أزمة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن ما يتعلق باللعب المالي النظيف.

ويلعب مصطفى محمد لجالاتا سراي معارًا لمدة موسم ونصف الموسم منذ يناير الماضي مقابل مليوني دولار، مع أحقية الفريق التركي في شراءه من الزمالك بمبلغ أربعة ملايين دولار.

"الإدارة تضع خطة لمستقبل المهاجم المصري في عام 2022، إذا كان كل شيء على ما يرام فإنه سيكون مهاجم مصر الأول في كأس العالم بقطر"، هكذا يفكر مسؤولو جالاتا سراي وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأضافت: "مصر تخوض تصفيات المونديال في مجموعة تضم ليبيا، أنجولا والجابون، ويعد الفراعنة هم الأقرب للتأهل إلى قطر".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مصر تعتمد في هجومها على محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد، مما يزيد من قيمة مهاجم جالاتا سراي وهو ما تعول إدارة النادي كثيرًا عليه.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كأس العالم سيزيد من قيمة مصطفى محمد كثيرًا وسيكون فرصة لتحقيق دخلًا خرافيًا لجالاتا سراي خاصة في ظل وجود متابعة فعلية حالية له من عدة أندية كبرى.