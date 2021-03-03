الأهلي يوضح لمصراوي موقفه من تجديد عقود الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تدرس تمديد عقد لاعب الفريق صلاح محسن والذي ينتهي عقده في عام 2022.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن هناك دراسة كاملة لموقف اللاعب والحاجة الفنية له خاصة أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني متمسك باستمرار اللاعب في بداية الموسم ورفض خروجه على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن الساعات المقبلة سيتم تكليف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بملف تمديد عقد صلاح محسن.

وكان صلاح محسن انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق إنبي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، قبل أن يخرج اللاعب لتجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي لفريق سموحة.

المصدر أشار إلى أن لجنة التخطيط سوف تعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة برئاسة محسن صالح وفي حضور رئيس النادي محمود الخطيب بهدف دراسة تمديد عقود الثلاثي الدولي التونسي علي معلول وعمرو السولية والنيجيري جونيور أجايي حيث من المقرر أن ينتهي عقودهم في 2022.

وشهدت الفترة الماضية قيام الإدارة الحمراء بتجديد عقود حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير.

ويستعد فريق الأهلي حاليًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.