شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سمير كمونة يسجل هدفا عابرا للقارات فى شباك المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف سمير كمونة مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، فى شباك منتخب المكسيك ببطولة كأس العالم للقارات 1999 فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وتلقى المنتخب بقيادة الراحل محمود الجوهري هدفين عن طريق بافل باردو في الدقيقة 15، وخوسيه مانويل أبونديس في الدقيقة 26، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل أحمد حسن هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 79، قبل أن يضيف سمير كمونة الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وكانت بدايات كمونة فى الدورى الممتاز مع المقاولون بعد صعود الفريق موسم 1993–1994، ثم انضم للنادى الأهلى موسم 1996–1997 ، وانتقل إلى الدورى الألمانى ولعب فى صفوف فريق كايزرسلاوترن ثم إلى بورصا سبور، ثم عاد إلى الأهلى من جديد، وانتقل معارًا من الأهلي إلى فريقى الاتفاق والمحرق، ثم لعب فى صفوف بعض الأندية المصرية إلى أن اعتزل كرة القدم واتجه للتدريب.