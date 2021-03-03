شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى تونس فى السادسة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك القاهرة فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى، ويحل الأبيض ضيفا على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو مرانه الجماعى صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل السفر إلى تونس، حيث استقر الجهاز الفنى على عدم السفر صباحا ثم خوض التدريب مساء فى تونس لعدم تعرض اللاعبين للإجهاد.

ويغادر فريق نادي الزمالك القاهرة متوجهًا إلى تونس، على متن طائرة خاصة، كما يترأس البعثة اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى.

ووصل الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك برفقة حمادة الدالي إداري الفريق إلى تونس أمس الثلاثاء، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.