دورة روتردام: خروج مبكر لفافرينكا وتأهل صعب لتسيتسيباس

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روتردام: ودع السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول عالميا سابقا مبكرا دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب بخسارته امام الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و5-7 الثلاثاء في الدور الأول.

وكان فافرينكا، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، يخوض أول مباراة منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي بخسارته امام المجري مارتون فوتشوفيتش.

ونجح خاتشانوف، المصنف 21 عالميا، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على فافرينكا، الثامن في الدورة الهولندية، في أربع مواجهات بينهما حتى الآن.

واحتاج خاتشانوف الى ساعة و31 دقيقة لاقصاء بطل دورة روتردام عام 2015.

وفشل فافرينكا، الفائز ببطولة استراليا عام 2014 ورولان غاروس عام 2015 وفلاشينغ ميدوز عام 2016، في احراز اي لقب منذ ايار/مايو 2017 عندما ظفر بلقبه السادس عشر في مسيرته الاحترافية في دورة جنيف.

وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا لبلوغ الدور الثاني واحتاج الى ساعة و54 دقيقة للتخلص من عقبة البيلاروسي ايغور غيراسيموف 7-6 (7-4) و7-5.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع البولندي هوبيرت هوركاش الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 3-6 و6-7 (6-8).

وبلغ الروسي الاخر أندري روبليف الرابع الدور الثاني أيضا بتغلبه على الاميركي ماركوس جيرون الصاعد من التصفيات 7-6 (7-1) و6-3.

كما تأهل الاسترالي اليكس دي ميناور بفوزه على مواطنه جون ميلمان 6-1 و6-4، والفرنسي جيريمي شاردي الصاعد من التصفيات بتغلبه على مواطنه أوغو أومبير 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4).

وصنف الروسي دانييل مدفيديف، وصيف بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، في المركز الاول في الدورة وسيبدأ مشواره الاربعاء بمواجهة الصربي دوسان لايوفيتش.

كما تشهد الدورة مشاركة الالماني الكسندر زفيريف ببطاقة دعوة حيث صنف ثالثا وسيلاقي الكازخستاني الكسندر بوبليك الاربعاء.