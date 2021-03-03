بطولة ايطاليا: يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث

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روما: عزز يوفنتوس موقعه في المركز الثالث في الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه على سبيتسيا 3 صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 49 نقطة متخلفا بفارق 7 نقاط عن انتر ميلان المتصدر و3 نقاط عن ميلان الثاني.

وخاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته الرقم 600 في مسيرته في البطولات المحلية بينها 85 في الدوري الايطالي، و292 في الدوري الاسباني مع ريال مدريد، و196 في الدوري الانكليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد و25 في الدوري البرتغالي للدرجة الاولى مع سبورتينغ لشبونة بالاضافة الى مباراتين في الدرجة الثانية مع الفريق الرديف لسبورتينغ.

ويعاني فريق السيدة العجوز من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي أرثر والكولومبي خوان كوادرادو،

كما اصيب قلب دفاع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي ليخت قبل انطلاق المباراة فحل بدلا منه في التشكيلة الاساسية جانلوكا فرابوتا.

كان سبيتسيا الصاعد هذا الموسم الى مصاف الدرجة الاولى الطرف الافضل في مطلع المباراة في حين لم يشكل اصحاب الارض اي خطورة وانتظر حتى الدقية 42 عندما سدد رونالدو كرة قوية ارتدت من القائم.

وفي الشوط الثاني اشرك مدرب يوفنتوس اندريا بيرلو المهاجم الاسباني الفارو موراتا مكان الاميركي وستون ماكيني، ومن اول لمسة له نجح في منح فريقه التقدم من مسافة قريبة (62).

وسرعان ما اضاف الجناح فيديريكو كييزا الهدف الثاني اثر تمريرة من فيديريكو برناردسكي الذي نزل احتياطيا بدوره منتصف الشوط الثاني، فسدد الاول كرة باتجاه الحارس الذي تصدى لها لكنها تهيأت مجددا امام كييزا ليتابعها داخل الشباك (72).

واختتم رونالدو التسجيل ليوفنتوس عندما تلقى كرة متقنة من الاورغوياني رودريغو بينتانكور فسددها الاول داخل الشباك قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ورفع رونالدو رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 20 هدفا متقدما بفارق هدفين عن مهاجم انتر ميلان البلجيكي روميلو لوكاكو.

في المقابل، لم تقم مباراة لاتسيو وتورينو على الملعب الاولمبي في روما بسبب عدم سماح سلطات مدينة تورينو الصحية السماح لفريق المدينة بالسفر الى العاصمة بسبب وجود اكثر من حالة ايجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وتواجد لاعبو لاتسيو في الملعب لخوضها وانتظر الحكم 45 دقيقة قبل ان يعلن عدم اقامتها علما بان رابطة الدوري الايطالي ابقت على اقامتها وبالتالي منحت النقاط الثلاث للاتسيو والفوز بنتيجة 3 صفر كما تنص القوانين.

وشهد الدوري الايطالي حادثة مماثلة في مطلع الموسم بين يوفنتوس ونابولي حيث اعلنت الرابطة فوز يوفنتوس قبل ان تقبل اللجنة الاولمبية الايطالية استئناف نابولي باعادة المباراة المقررة في وقت لاحق من الموسم.