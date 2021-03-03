كأس ألمانيا: بوروسيا دورتموند يطيح بمونشنغلاباخ ومدربه المستقبلي ويبلغ نصف النهائي

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مونشنغلادباخ: بات بوروسيا دورتموند أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ ومدربه المستقبلي ماركو روزه 1 صفر الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه الى مهاجمه الدولي الانكليزي جايدون سانشو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

وحرم بوروسيا دورتموند، حامل اللقب أربع مرات اخرها عام 2017 والوصيف خمس مرات اخرها عام 2016، مدربه المستقبلي روزه من تقديم أفضل هدية وداعية لفريقه الحالي مونشنغلادباخ قبل الرحيل عن النادي الذي وصل اليه بداية الموسم الماضي وقاده في موسمه الاول معه الى المركز الرابع في البوندسليغا وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ دورها الثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد الاسباني وإنتر ميلان الايطالي وشاختار دانييتسك الاوكراني.

وكان روزه (44 عاما) الذي تعاقد معه دورتموند منتصف الشهر الماضي لقيادته اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للسويسري لوسيان فافر المقال من منصبه بسبب سوء النتائج، يأمل في قيادة مونشنغلادباخ على الأقل الى المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية التي توج بلقبها ثلاث مرات اخرها عام 1995 وحل فيها وصيفا مرتين اخرها عام 1992.

لكن دورتموند وجه ضربة قاسية لمضيفه بعد الاولى التي تلقاها الأسبوع الماضي بخسارته امام ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي صفر 2 في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق بوروسيا دورتموند الأهم قبل قمته المرتقبة السبت المقبل في الدوري ضد بايرن ميونيخ متصدر الدوري وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الكأس (20 مرة آخرها الموسم الماضي) والغائب الأبرز عنها بخروجه من ثمن النهائي على يد هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وتعرض بوروسيا دورتموند لضربة موجعة مبكرة باصابة مدافعه الايسر الدولي البرتغالي رافايل غيريرو عند محاولته ابعاده كرة من امام الفرنسي ماركوس تورام امام المرمى فدخل نيكو شولتس مكانه (5).

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ الطرف الافضل في بداية المباراة لكن أخطر فرصة كانت وكانت اخطر فرصة لدورتموند عندما انطلق المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند من منتصف الملعب بعدما تلقى كرة خلف الدفاع كاسرا مصيدة التسلل فتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الايمن (35).

وتابع بوروسيا مونشنغلادباخ افضليته في الشوط الثاني وجرب مهاجمه الفرنسي الحسن بليا حظه بتسديدة بعيدة بين يدي الحارس السويسري مارفين هيتز (47).

ونجح سانشو في منح التقدم لبوروسيا دورتموند اثر هجمة مرتدة منسقة ومن لمسة واحدة بين هالاند والقائد ماركو رويس الذي مرر كرة على طبق من ذهب الى الدولي الانكليزي المنطلق من الخلف دون رقابة فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيسراه ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (66).

وتأجلت مباراة ريغنسبرغ من الدرجة الثانية وفيردر بريمن الى موعد لاحق بسبب الحجر المفروض على لاعبي الأول ومدربه الصربي ميرساد سليم بيغوفيتش بفيروس كورونا المتحور من السلالة الانكليزية.