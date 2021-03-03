شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب 2006 ينطلق اليوم باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان، باستاد القاهرة الفرعى فى الواحدة ظهرا على أن يحضر اللاعبون بالملابس الرياضية كاملة والخاصة بكل لاعب على حدة، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، الأولى يومى الأربعاء والخميس، والثانية يومى الجمعة والسبت.

وخضع لاعبو منتخب 2006 لمسحات كورونا ، الاثنين الماضى، بمقر اتحاد الكرة، قبل دخول المعسكر المفتوح اليوم الأربعاء وحتى يوم 6 مارس الجارى.

من جهته، أكد مؤمن سليمان، المدير الفنى لمنتخب 2006، أن فريقه مازال فى مرحلة التكوين كما أن هؤلاء اللاعبين لم يكتمل بناء شخصياتهم أو عضلاتهم، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة كل ما يتعلق بهؤلاء اللاعبين.

وأضاف سليمان أن هناك 100 لاعب تقريبا هم قوام المنتخب، وسيتم متابعتهم فى المباريات وكل ما يتعلق بهم حتى يتم تأسيسهم بشكل جيد واحترافى بوصفهم قوام منتخب مصر فى المستقبل.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أن المرحلة الثانية من المعسكر المفتوح للمنتخب ستنطلق الأربعاء 3 مارس المقبل، بمشاركة 30 لاعبا.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيضم 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخرين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.

وأكد مؤمن سليمان حرصه على اتباع الاجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.