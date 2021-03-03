الامارات | شباب الاهلي دبي يواجه النصر في نهائي الكأس

ضرب فريق شباب الأهلي دبي موعدًا مع النصر في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

وفاز النصر بصعوبة على مضيفه اتحاد كلباء 7 6/ بركلات الجزاء الترجيحية في الوقت الذي تغلب فيه شباب الأهلي دبي على ضيفه الوصل 3 1/ اليوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي.

وعلى ملعب اتحاد كلباء، انتهى الوقت الأصلي بتقدم النصر 2 1/ وهي نفس النتيجة التي فاز بها اتحاد كلباء في مباراة الذهاب ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين وبالتالي تم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصالح النصر.

وسجل ريان مينديز وديا سابا هدفي النصر في الدقيقتين 39 و45 وأحرز بينيل ملابا الهدف الوحيد لاتحاد كلباء في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

وفي المباراة الأخرى، سجل فيدريكو كارتابيا هدفين لشباب الأهلي دبي في الدقيقتين 11 و52 وأضاف إيجور دا كروز الهدف الثالث في الدقيقة 63 فيما أحرز فابيو فيرجينيو دي ليما الهدف الوحيد للوصل من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وأنهى الوصل المباراة بعشرة لاعبين لطرد علي سالمين في الدقيقة .88

وانتهت مباراة الذهاب بفوز شباب الأهلي 2 /صفر ليتفوق الفريق 5 1/ في مجموع اللقاءين.