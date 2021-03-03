شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات اليوم بعد راحة سلبية 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس بسبب حالة الإجهاد التى عانى منها اللاعبين ، ويخوض الفريق مران اليوم بمشاركة جميع اللاعبين استعداداً لمباراة فيتا كلوب التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني بملعب الأخير في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وعقد بيتسو موسيماني خلال الساعات الماضية جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل المدير الفنى خلال الاجتماع على تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

ويرغب موسيمانى فى الاطمئنان على حالة ناصر ماهر الذى شارك فى التدريبات الجماعية وايضا المرحلة التى وصل اليها وليد سليمان الذى من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل فكرة الدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لحين متابعة اللاعب بشكل أكثر دقة، وفى مباريات كثيرة، حتى يكون التقييم موضوعيا وغير مُتسرّع.

ونال ميكيسون، الذى ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي وسيمبا الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إعجاب الكثيرين في الأهلي ومنهم أفراد بالجهاز الفني وطالبوا بالتعاقد معه، لكن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، قالت إنه ليس من المنطقي التعاقد مع لاعب لمجرد أنه تألق أو سجل هدفاً في الأهلي.

وأوضحت اللجنة، ومعها محمود الخطيب رئيس النادي، أن ميكيسون لاعب جيد لكن لابد من متابعته فترة طويلة من أجل البت في إمكانية التعاقد معه، وأتفقت اللجنة مع الخطيب على أن اللاعب الموزمبيقي ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي وسجل هدف الفوز لفريقه لكن هذا لا يعني أن الاهلي قرر الدخول معه في مفاوضات رسمية.

وكشف مسؤولو الأهلى أنه لن يتم التعاقد مع لاعب لمجرد تألقه في مباراة أو اثنتين، فلابد أن تتم متابعته فترة طويلة وبعدها يتم الحكم عليه ثم التفاوض معه بشكل جاد ورسمي.