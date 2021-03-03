شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي: الأهلى لا يحتاج تفويت من المقاولون ..والنحاس مدرب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد حمدي زكي نجم المقاولون العرب، على الاتهامات التى تعرض لها الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، ولاعبي الفريق، بتفويت مباراة الدوري للأهلي، بعد الخسارة بنتيجة 3/2، رغم التقدم في الشوط الأول من اللقاء بهدفين نظيفين على الأهلي، وقال صانع ألعاب الذئاب في تصريحات لـ ”الخليج 365”:"لو عايزين نفوت مكناش هنسجل هدفين".

أضاف نجم المقاولون: المقاولون ليس فريق صغير ليفوت للأهلي، والأهلي لا يقف على تفويت مباراة وعمره ما هيتفق معايا عشان أفوت له مباراة، ولن يقبل أحد أن تتهمه الجماهير بالتفويت، يجب أن نكون أكبر ذلك لأن الأمور أصبحت صعبة جداً.

وعن عماد النحاس مدرب الفريق قال حمدي زكي: تدربت مع حسام حسن في بداياتي وتألقت معه وانضممت إلى المنتخب، ثم تدربت مع علي ماهر، وأخيراً لحقت بعماد النحاس، وهو أكثر من أثر في ويجمع الكثير من مزايا علي ماهر وحسام حسن، وله الفضل علي.

وبدأ حمدي زكي، مسيرته الكروية فى نادى الاتحاد السكندرى، خلال موسم 2010/2011، وبعدما بزغ نجمه مع زعيم الثغر، جذب حمدى زكى أنظار مسئولى القلعة الحمراء ليقوموا بضمه إلى صفوف النادى الأهلى فى موسم 2014/2015، وبسبب حالة عدم الاستقرار الفنى فى تلك الفترة انتقل محمد حمدى زكى إلى فريق سموحة ليتوهج مجدداً مع الفريق السكندرى، قبل الالتحاق بنادى إنبى ثم سموحة ومن بعدهم الإسماعيلى، قبل أن يرحل عن الدراويش قبل انطلاق الموسم الجارى لينضم إلى المقاولون العرب حاملاً طموح المشاركة الأفريقية فى كأس الكونفدرالية.

ومع الاتحاد السكندرى شارك حمدى زكى فى 76 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 7 أخرين، فيما شارك مع سموحة فى 67 مباراة سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 10 أهداف، ومع إنبى شارك فى 11 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، بينم خاض 20 مباراة مع الإسماعيلى صنع خلالهم هدفين، قبل أن يلتحق بالمقاولون العرب مع بداية الموسم الجارى.