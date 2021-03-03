شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية يجتمع بـ كريم العراقي لتجديد عقده وغلق الباب أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عقد جلسة الأربعاء، مع كريم العراقي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي البورسعيدي، لحسم موقف اللاعب من التجديد للاعب مع النادي، بعد الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية، والتي تسببت في ابتعاد اللاعب عن تدريبات الفريق.

وكان طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، اتهم تامر النحاس، وكيل أعمال لاعب الفريق كريم العراقي، بتحريض اللاعب على الرحيل للانتقال إلى الاهلي بعد خوضه تجربة احتراف خارجي.

وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لبرنامج في الجول مع الإعلامي أحمد جمال عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن تامر النحاس يرغب في ضم اللاعب للاهلي لكن أحب أوجه رسال للنحاس أن مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب لن يضم أي لاعب من المصري لصفوف الاهلي.

وقال طارق هاشم: «اتفقنا مع كريم العراقي على كل البنود لكنه في جلسة التوقيع فاجئنا بطلبه وضع بند شرط جزائي في عقده فرفضنا على الفور، لأنه لا يوجد أي لاعب بعقده شرط جزائي ولن نكون سببا في خلق أزمة».

وأعلن الإعلامي، احمد جمال، عبر برنامج في الجول، ان سمير حلبية سيجتمع باللاعب لحسم تجديده وغلق الملف تماما للإستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة المقبلة خصوصًا وأنه أحد أبناء النادي، ولقطع الشك باليقين مع جمهور النادي الذي ابدى استياءه بسبب الانباء التي تتردد عن رغبة اللاعب ووكيله بالرحيل للنادى الأهلي.